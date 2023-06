Sand Land- Game-Ankündigung beim Summer Game Fest

Sand Land soll laut Bandai Namco zu einer großen IP ausgebaut werden, von der wir in Zukunft mit Sicherheit noch einiges sehen werden. Den Startschuss macht zunöchst eine Animationsserie, die durch eine Kooperation von Bandai Namco Filmworks‘ Sunrise Studio, Kamikaze Douga Co. und ANIMA Inc. entsteht, gefolgt vom heute vorgestellten Game Projekt.

Spieler lernen hier Thief kennen, ein weiser alter Dämon mit diebischen Fähigkeiten, begleitet von Beelzebub und Rao. Als Beelzebub können Spieler eine riesige Welt erkunden, ganz gleich, obsSie in verschiedenen Fahrzeugen umherstreifen oder zu Fuß unterwegs sind. Die Spieler werden sowohl auf Gefahren als auch auf hilfsbereite Charaktere stoßen, denen sie in der weiten Wüste begegnen, während sie die vielen Geheimnisse von Sand Land aufdecken.

In einer Wüstenwelt, in der sowohl Dämonen als auch Menschen unter extremer Wasserknappheit leiden, bilden Beelzebub, der Prinz der Dämonen, und Rao, ein Kleinstadt-Sheriff, ein Duo und begeben sich auf die Suche nach dem Phantom Lake, der irgendwo in der Wüste liegen soll.

