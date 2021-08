Lost in Random – Die sechs Reiche von Random

EA Originals und Entwickler Zoink Studios stellen heute die sechs Reiche in Lost in Random vor, dem neuen Fantasy-Adventure der Fe-Macher.

Darin begibt man sich auf eine makabere Reise in das unberechenbare Königreich von Random, das nicht nur wunderschön, sondern auch abwechslungsreich ist. Vor euch liegt unterschiedliche Reiche sowie einzigartige Charaktere und Hindernisse, welche die Protagonisten des Spiels, Even und Dicey, vor ganz neue Herausforderungen stellen.

„Jedes Reich ist besser als das andere. So war es zumindest früher einmal. Und das Reich der Königin ist natürlich das großartigste von allen. Unsere Geschichte beginnt allerdings bei den beiden Schwestern Even und Odd, die im ärmlichsten der sechs Reiche aufwuchsen.“ Zoink

Die einzelnen Reiche im Überblick:

Einsfelden: Das verwahrloseste der sechs Reiche dient als Mülldeponie für die fünf anderen. Es ist das Zuhause von Even und ihrer Schwester Odd, und sie finden hinter seinen Mauern Trost.

Zwei-Stadt: Dies ist ein Ort der Gegensätze und der gespaltenen Persönlichkeiten, die sich täglich verändern, wenn der Würfel der Königin fällt. Dieses magische Reich kann an jedem neuen Morgen komplett anders aussehen als am Tag zuvor.

Dreiheit: Hier herrscht das Chaos, seit der König vor Jahren ermordet wurde. Seine überlebenden Drillinge stürzten das Reich nach seinem Tod in einen niemals endenden dreifachen Bürgerkrieg.

Vierburg: Dieser Ort wurde in den Ruinen von Vier-Stadt errichtet, Regeln und Gesetze gibt es hier nicht. Wer etwas erreichen möchte, dem gelingt dies nur durch das Glücksspiel.

Fünftropolis: Einst ein mythisches und mächtiges Land voller Wunder und Größe, verblasste Fünftropolis nach dem Keine-Würfel-Krieg ähnlich wie die anderen Reiche zu einem Schatten seiner selbst.

Sechstopia: Auch bekannt als das magische Luxusparadies. Hier lebt die Königin und bezeichnet es als das beste aller Reiche. Allerdings kehren all jene, die hier landen, nie wieder in ihre Heimat zurück.

Den vollständigen Beitrag mit weiteren Details zu den sechs Reichen gibt es hier. Außerdem wird heute die Realm Randomizer AR-Linse von Lost in Random auf Instagram und Facebook veröffentlicht. Die interaktive Linse zeigt dem Betrachtenden, in welches Reich von Random ihn das Schicksal verschlägt.

Lost in Random erscheint am 10. September für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie für PC über Origin und Steam.