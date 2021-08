Fallout 76: Fallout Worlds startet im September

Bethesda hat den Starttermin von Fallout Worlds in Fallout 76 im September bestätigt, womit ihr euer eigenes Appalachia erschaffen könnt.

Dank einer breiten Palette individualisierbarer Optionen können Spieler mit Fallout Worlds beispielsweise C.A.M.P.s in zuvor beschränkten Gebieten errichten oder sogar die Notwendigkeit zur Stromversorgung beseitigen, um ein wahres Baumeister-Paradies zu erschaffen. Damit fallen diverse Beschränkungen weg, die euch Fallout 76 so erleben lassen, wie ihr es wollt.

„Öffentliche Welten sind eine sich abwechselnde Reihe von Fallout Worlds-Erlebnissen, die für alle Spieler verfügbar sind. Jede öffentliche Welt ist vom Team der Bethesda Game Studios unter Berücksichtigung von Ideen aus der Fallout 76-Community handgemacht und nutzt eine andere Kombination von Fallout Worlds-Einstellungen, um euch eine einzigartige Spielerfahrung zu bescheren. Dadurch kann jedermann in Fallout 76 selbst erleben, was in Fallout Worlds alles möglich ist, und sich für individuelle Kreationen in den benutzerdefinierten Welten inspirieren lassen.“