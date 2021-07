Lost in Random – Neues Gameplay & Release-Date enthüllt

Ebenfalls beim EA Play Live Event wurden heute neue Gameplay-Szenen und das Release-Datum zu Lost in Random enthüllt, das unter dem EA Originals Label erscheint.

Lost in Random ist ein düsteres und skurriles Märchen, in dem der Wurf eines Würfels alles verändern kann. Gemeinsam mit eurem Begleiter Dicey reist man in hier durch sechs zwielichtigen Reiche von Random, um eure Schwester vor einer bösen Königin zu retten.

Dabei müsst ihr euch fürchterlichen Gegnern im Kampf stellen, in dem ihr unterwegs Münzen sammelt, die ihr gegen ganz besondere Karten eintauschen könnt. Wenn man mit Dicey würfelt, lässt sich in den tödlichen Würfelschlachten die Zeit einfrieren, um anschließend seine Karten auszuspielen und eindrucksvolle Angriffe, Fähigkeiten, Kombos und noch mehr zu entfesseln.

Während eurer Reise trefft ihr zudem auf launenhafte Bewohner und stellt euch abenteuerlichen Quests, während man sich dem Herzen von Random nähert. Ihr müsst euch ständig anpassen oder geht unter, während man in gigantischen Brettspielarenen kämpft, die sich bei jedem Würfelwurf verändern. Lernt so mit dem Zufall zu spielen und entdeckt ein finsteres Wunderland, in dem nur die Mutigen bestehen.

Lost in Random erscheint am 10. September 2021.