Dead Space Remake mit einem ersten Trailer angekündigt

Wie zuvor spekuliert, hat EA das Remake zu Dead Space mit einem ersten Trailer angekündigt, das ausschließlich auf den neuen Konsolen und dem PC erscheinen wird.

Der Science-Fiction-Survival-Horrorklassiker ist wieder da und verspricht ein noch immersiveres Spielerlebnis, schreibt EA dazu. Dennoch möchte man dem Original so gut es geht treu bleiben.

Isaac Clarke ist nach wie vor ein Techniker mit der Mission, ein riesiges Raumschiff – die USG Ishimura – zu erkunden und zu reparieren, um herauszufinden, was dort passiert ist. Doch etwas läuft schrecklich schief. Die Besatzung des Schiffes wurde vollkommen massakriert und mit einer außerirdischen Plage infiziert – doch Isaacs geliebte Partnerin Nicole soll sich noch irgendwo an Bord befinden.

„Die Dead Space-Reihe hatte einen großen Einfluss auf das Survival-Horror-Genre, als sie vor 12 Jahren startete, und ich kam als Fan zu Motive, um speziell an diesem Spiel zu arbeiten,“ sagt Phillippe Ducharme, Senior Producer von Dead Space. „Wir haben ein leidenschaftliches Team bei Motive, das dieses Remake als Liebeserklärung an die Reihe behandelt. Die Rückkehr zum Original und die Möglichkeit, es auf Next-Gen-Konsolen umzusetzen, haben alle im Team begeistert. Bei der Modernisierung des Spiels haben wir von Anfang an passionierte Fans kontaktiert und eingeladen, uns Feedback zu geben, damit wir genau das Dead Space-Spiel abliefern können, das sie sich wünschen und das auch neuen Spielenden gefallen wird.“

EA