Lost Judgment – DLC-Roadmap & Boni vorgestellt

Schon jetzt plant SEGA mit einer DLC-Roadmap für Lost Judgment, die man im Vorfeld der Veröffentlichung präsentiert. Spieler, die Lost Judgment vorbestellen, können demnach beim Launch und darüber hinaus zusätzliche Detektiv-, Kampf- und Lifestyle-Inhalte genießen.

Das umfasst unter anderem das Quickstart-Support Pack, ein Set mit nützlichen Items, das eure Ermittlungen ankurbelt. Dazu gehören die Glückskatze des Wanderers, die in Yagamis Büro ausgestellt wird und über die zurückgelegte Entfernung Geld einbringt, Ausdauerfunken-Gesundheitsgegenstände und drei Extrakt-Rezepte, um temporäre Kampf-Buffs für werfbare Energiebälle, feuerdurchdrungene Angriffe und schnelle Erholung zu synthetisieren.

Das Detective Essentials Pack umfasst zudem drei neue Farben von Shiba-Inu-Detektivhunden, vier zusätzliche spielbare SEGA Master System-Spiele für Yagamis Bürokonsole, das fahrbare Hover Drive-Hoverboard mit neuem Skatepark und zusätzliche datierbare Charaktere.

Zu den Kampfvorteilen gehören hier sechs Extrakt-Rezepte, um Yagami vorübergehend mit außergewöhnlichen Fähigkeiten von Ki-Lasern bis hin zu Telekinese auszustatten und seine Macht gegen Shin Amon im Spezialherausforderungsmodus The Gauntlet zu testen.

Das School Stories Expansion Pack enthält Aktivitäten, um eure Interaktionen mit den Clubs der Schule zu vertiefen. Bekämpft damit Yagamis Partner im Boxring als einzigartige Sparringspartner, verbrennt Gummi mit einem neuen Bike-Gang-Motorrad auf einem neuen Kurs, stolziert im frischen Outfit und neuen Moves und bastelt an einem neuen Roboter, um die Oberherrschaft über die Club der Robotik.

Die Kaito Files Story-Erweiterung

Abschließend erwartet euch die Kaito Files Story-Erweiterung, in der ihr als Masaharu Kaito in einem unabhängigen Story-Szenario mit Kaito spielt. Kaito ist in dieser Kampagne mit seinem unverkennbaren Kampfstil mit voller Kraft verfügbar.

Lost Judgment erscheint zunächst am 24. September 2021.