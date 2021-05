Lost Judgment umfasst erstmals einen Season Pass & Story-DLC

In diesem September kann man sich nicht nur auf den weltweit gleichzeitigen Release von Lost Judgment freuen, auch scheint ein längerer Support geplant zu sein. So wird hier erstmals ein Season Pass erwähnt.

Das geht aus deinem Eintrag im japanischen PlayStation Store hervor, wo man die Inhalte der Digital Deluxe Edition auflistet. Neben dem Hauptspiel und einem Day One DLC wird hier eine zusätzliche und actiongeladene Story und der Season Pass erwähnt, die nach dem Release verfügbar sind. Nähere Details zu diesen Inhalten gibt es jedoch keine.

Inhalte der Lost Judgment Deluxe Edition

Lost Judgement Hauptspiel

Detective Life Fun Pack (erscheint gleichzeitig mit dem Hauptspiel) Mit diesem DLC-Paket können Spieler die Hauptgeschichte und den Nebeninhalt in vollen Zügen genießen.

School Stories Fun Pack Dieses DLC-Paket enthält zusätzliche Inhalte, damit man sich gründlich mit all dem beschäftigen kan, was „Schulgeschichten“ zu bieten haben.

Zusätzliche Story actiongeladene zusätzliche Story

Season Pass

Offiziell angekündigt hat SEGA bislang keiner Zusatzinhalte für Lost Judgment, was aber sicherlich bis zum Release passiert.

Lost Judgment versetzt die Spieler dazu abermals in die Fußstapfen des Anwalts Takayuki Yagami, der zum prügelnden Detektiv wird. Gemeinsam mit seinem Partner, dem Ex-Yakuza Masaharu Kaito, wird das Duo auf ein vermeintlich perfektes Verbrechen angesetzt, dessen Hauptverdächtiger ein perfektes Alibi zu haben scheint.

Was als Rachegeschichte beginnt, führt in ein Gestrick von Verschwörungen, in dem verschiedene Fraktionen das kaputte Rechtssystem zu ihrem Vorteil ausnutzen wollen. Doch während die Anzahl der Opfer steigt und Yagami der Wahrheit immer näher kommt, muss er sich zunehmend zwischen Gesetz und Gerechtigkeit entscheiden.