Lost Soul Aside – Umfassende neue Gameplay-Szenen aus dem japanischen RPG

Nach einer Weile meldet sich heute das japanische RPG Lost Soul Aside von UltiZero Games mit einem umfassendem Gameplay-Trailer zurück.

Dieser wirft einen Blick auf den Protagonisten Kazer und seinen drachenähnlichen Companion, es gibt diverse und gigantische Gegner zu sehen und natürlich die Kämpfe selbst, die ihre Inspirationen offenbar ein wenig aus Devil May Cry beziehen.

Der interessante Aspekt in den Kämpfen ist, dass sich euer Companion als verschiedene Waffen einsetzen lässt, zum Beispiel als Schwert, man kann auf ihm wie auf einem Hoverboard gleiten oder als Schutzschild einsetzen. Ein paar wirkliche coole Ideen zeigt das Video dazu.

Entwickelt wird Lost Soul Aside derzeit vom südkoreanischen Studio Bing Yang, die sich Sony als exklusiven Partner mit an Bord holen konnten, um weitere Ressourcen in das Projekt zu investieren. Im Gegenzug erscheint Lost Soul Aside zunächst exklusiv für PlayStation.

Wann das sein wird, ist gegenwärtig völlig unklar. Eigentlich strebte man einen Release im vergangenen Jahr an, jetzt dürfte wohl die PS5 mit einigen Optimierungen dazu gekommen sein.

Möglicherweise erfährt man auf der PlayStation China Press Conference in dieser Woche mehr dazu.