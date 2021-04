Sherlock Holmes: Chapter One – Q&A beantwortet wichtige Fragen

Frogwares zeigt ein neues Video zu Sherlock Holmes: Chapter One, das im Q&A Style die wichtigsten Fragen rund um das Detektiv-Adventure bearbeitet.

Unter anderem klärt man die Frage nach der Herkunft des Protagonisten Jon oder ob bereits eine Fortsetzung in Arbeit ist, was sich aus dem Titel ableitet.

Sherlock Holmes: Chapter One ist eine Prequel-Story, die sich auf die frühe Karriere des Detektivs konzentriert. Darin schlüpft ihr in die Rolle der Titelfigur, der nach dem Tod seiner Mutter in seine Heimatstadt zurückkehrt.

Während Sherlock die offene Welt der Mittelmeerstadt erkundet, wird er feststellen, dass diese scheinbar ruhige Umgebung und ihre Bewohner etwas zu verbergen haben. Er muss seine sich entwickelnden deduktiven Fähigkeiten nutzen, um eine massivere Verschwörung und seine Verbindungen dazu aufzudecken.

Sherlock Holmes: Chapter One erscheint im Laufe des Jahres.