Luto – Psychologischer Horror auf einem neuen Level

Schon jetzt warnt man davor, dass Luto nichts für schwache Nerven und für jeden Spieler geeignet ist. Insbesondere durch den fotorealistischen Look und die authentische Umgebung wird man dem Spieler alles abverlangen, was sein Verstand hergibt.

Während man diese gruselige Umgebung erkundet, eröffnet sich ein geheimnisvoller Ort voller Geheimnisse und Herausforderungen. Es wird keine leichte Aufgabe sein, alles zu entschlüsseln. Die entscheidende Frage ist, wird man in der Lage sein, Fakten von Fiktionen zu unterscheiden Oder wird man sich der Angst vor zahlreichen Phobien am Ende ergeben?

Dabei klingt die Idee von Luto nur allzu vertraut, in dem man in einem Haus gefangen ist und versuchen muss, einen Weg hinaus zu finden. Luto verfolgt dabei einen starken erzählerischen Ansatz, der euren Verstand und eure Sinne auf die Probe stellen wird.

