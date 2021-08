Marvel’s Guardians of the Galaxy – Grand Unifier Raker Cinematic Trailer

Square Enix und Crystal Dynamics zeigen einen weiteren Cinematic Trailer zu Marvel’s Guardians of the Galaxy, diesmal mit Grand Unifier Raker im Mittelpunkt.

Darin trefft ihr auf den Anführer der Universal Church of Truth, einer mysteriösen Organisation, die ihr sogenanntes „Versprechen“ in die ganze Galaxie bringen will. Doch Selbstgerechtigkeit wird es mit den Guardians of the Galaxy nicht geben, doch werden sie ihrem Namen gerecht?

Parallel dazu ist ein Special auf dem offiziellen PlayStation Blog erschienen, das sich dem Design der Charaktere und dessen Eigeninterpretation widmet. Dabei geht man mehr auf die Hintergrundgeschichten ein und wie sie sich auf ihre Designs beziehen.

„In unserem Universum fand 12 Jahre vor Beginn des Spiels ein massiver Galaktischer Krieg statt, der von einer Rasse namens Chitauri initiiert wurde. Dieser Konflikt verwüstete die gesamte Galaxie und hinterließ eine Menge Zerstörung, die sich auf alle auswirkte – einschließlich der Guardians natürlich.“

Zum wohl wichtigsten Charakter Star-Lord heißt es, dass man für ihn einen Weltraumpiraten-Look gewählt hat, die auf seiner Hintergrundgeschichte basieren. Daraus entstand auch sein kosmischer Name und das Design.

„Peter Quill ist sehr nostalgisch für seine Zeit auf der Erde, was sich auch in seiner Frisur aus den 1980er Jahren, den Nieten an seiner Lederjacke und den Pins widerspiegelt, die an Dinge wie sein Lieblingsvideospiel erinnern.“

Den kompletten Beitrag dazu gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.