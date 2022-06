2K Games wird wohl im Oktober ihren Strategietitel Marvel’s Midnight Suns veröffentlicht, auf den ein aktueller Leak hinweist. Dieser enthüllt zudem verschiedene Editionen.

Die entsprechenden Bilder dazu wurden aufgrund von Urheberrechten bereits wieder entfernt, was deren Echtzeit untermauert. Demnach erscheint Marvel’s Midnight Suns am 06. Oktober 2022 und kann in folgenden Versionen vorbestellt werden:

Die Enhanced Edition enthält Marvel’s Midnight Suns als Basisspiel und das Enhanced Premium Pack (mit 5 Premium-Skins). Zu den Premium-Skins gehören: Captain America (Future Soldier), Captain Marvel (Mar-Vell), Magik (Phoenix 5), Nico Minoru (Sister Grimm) und Wolverine (X-Force).

Die Legendary Edition umfasst das Basisspiel, das Legendary Premium Pack (mit 23 Skins) und den Marvel’s Midnight Suns Season Pass. Dazu gehören vier DLC-Pakete für Marvel’s Midnight Suns, die jeweils einen neuen, voll spielbaren Helden, neue Missionen, neue Feinde und mehr vorstellen.

Zu den Premium-Skins gehören: Captain America (Future Soldier), Captain America (Captain of the Guard), Captain Marvel (Mar-Vell), Captain Marvel (Medieval Marvel), Magik (Phoenix 5), Magik (New Mutant), Nico Minoru ( Schwester Grimm), Nico Minoru (Schattenhexe), Wolverine (X-Force), Wolverine (Cowboy Logan), Blade (Dämonenjäger), Blade (Blade 1602), Iron Man (Iron Knight), Iron Man (Bleeding Edge), Ghost Rider (Spirit of Vengeance), Ghost Rider (Todesritter), Doctor Strange (Strange Future Supreme), Scarlet Witch (Boss Witch), Scarlet Witch (Fallen SW), Spider-Man (Symbiote), Spider-Man (Dämon) , und 2 zusätzliche Skins für einen unangekündigten Helden.

Abschließend wird wohl eine Standard- und Digital Edition verfügbar sein. Die offizielle Bestätigung dazu dürfte in Kürze folgen, vermutlich während des Summer Game Fest.