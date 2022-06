The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution für PSVR 2 bestätigt

Skydance Interactive hat nun auch The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution für PlayStation VR und PSVR 2 bestätigt, nachdem die Fortsetzung schon im April für Meta Quest 2 angekündigt wurde.

Chapter 2 setzt zwei Jahre später an, inkl. einer komplett neue Kampagne, neue Schauplätze, Waffen, Tools und Beißer. Nach ihrem brutalen Kampf um die Entscheidung über das Schicksal der begehrten „Reserve“ werden die Spieler hier erneut von einer neuen, scheinbar unaufhaltsamen Bedrohung gejagt, einem drohenden gepanzerten Moloch, der nach Blut sucht, eurem Blut. Währenddessen hat der Tower, das autoritäre Machtzentrum von New Orleans, einen neuen Plan, um die völlige Vorherrschaft über die Region zu sichern – und euch dabei im Fadenkreuz.

Noch tödlichere Waffen

Zu den neuen Waffen gehören zum Beispiel eine kultige Feueraxt und eine knallharte Kettensäge, die schon jetzt von den Fans gefeiert wird. Ergänzt um Schalldämpfer, Maschinenpistolen und abgesägte Schrotflintn., Auch der physikbasierte Kampf und die große Auswahl an Waffen machen das Chapter 2 zu einer noch besseren Fortsetzung.

Zudem wurde die Gameplay-Schleife etwas überarbeitet, die nun nächtliche Expeditionen in der Stadt erlauben. Chapter 2 wird die Vision von New Orleans größer und immersiver als je zuvor gestalten, so dass man jetzt jede Karte – alte wie auch neue – besuchen kann, nachdem die Glocken geläutet wurden und die lebenden Toten das Gebiet überrannt haben. In den gefährlichen Nachtstunden lassen sich dafür aber auch größere Belohnungen finden.

Zur VR-Umsetzung an sich ergänzt man:

„An allererster Stelle will Chapter 2: Retribution das Paradebeispiel für spürbare Gnadenlosigkeit im VR-Gaming bleiben und die Spieler ebenso begeistern, wie Chapter 1 von TWDSS es bereits getan hat. Dank der Kraft und der neuen immersiven Funktionen, die uns mit PS VR2 zur Verfügung stehen, können die Spieler eine hochwertigere Grafik, präziseres Hand-Tracking und größere, detailreichere Levels genießen, in denen es mehr zu entdecken und mehr zu sehen gibt.“ PlayStation Blog

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution erscheint noch in diesem Jahr für PlayStation VR und folgt 2023 für PSVR 2.