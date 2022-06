PlayStation VR2 – Launch in 2023 quasi bestätigt

Wie erwartet, wird PlayStation VR2 nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt kommen, sondern erst 2023. Das ergeben diverse Hinweise nach dem gestrigen State of Play, bei dem zahlreiche neue Spiele für das Headset vorgestellt wurden.

Sony selbst hatte bereits gesagt, dass man mit einem starken Line-Up von über 20 Spielen starten wird. Man darf davon ausgehen, dass ein Großteil davon währen der Show gezeigt wurde, inkl. Horizon: Call of the Mountain, Resident Evil 4 Remake oder No Man’s Sky.

Hinweise durch Entwickler

Sofern man sich bei den Ankündigungen auf ein Release-Fenster einließ, heißt es bei allen Titeln, dass sie 2023 erscheinen werden. Am eindeutigsten ist allerdings der Hinweis von Skydance Interactive, die The Walking Dead: Sinners and Saints – Chapter 2: Retribution ebenfalls für PlayStation VR und VR2 bestätigt haben. Während die Last-Gen VR-Version noch in diesem Jahr erscheint, folgt die VR2-Version erst 2023.

„The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution wird nach derzeitiger Planung Ende 2022 für PSVR und 2023 für PS VR2 erscheinen.“ PlayStation Blog

Das dürfte unmittelbar mit dem Launch des Headset zu tun haben, da ein separater Release in verschiedenen Jahren kaum Sinn ergibt. Zudem dürfte die Entwicklung des Spiels in diesem Jahr abgeschlossen sein, da The Walking Dead: Sinners and Saints – Chapter 2: Retribution auch noch für weitere Plattformen erscheint, darunter für Meta Quest 2.

Natürlich muss man die offizielle Ankündigung von Sony in der Hinsicht abwarten, es liegt aber nur allzu offensichtlich auf der Hand, dass Sony neben den Lieferproblemen der PS5 wohl kaum eine weitere Plattform auf den Markt werfen wird, die man dann womöglich ebenfalls nicht bedienen kann.

Aus Industriekreisen war ebenfalls zu hören, dass man mit einem etwas späterem Launch sicherstellen möchte, ein ansprechendes Line-Up auf die Beine stellen zu können. Der State of Play hat gezeigt, dass man hier auf einem guten Weg ist, aber auch erst 2023 wirklich durchstarten wird.