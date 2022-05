PlayStation VR2 – Launch Anfang 2023 & optimistischer Start erwartet

Sony verrät noch immer nicht, wann PlayStation VR2 auf den Markt kommen wird, Insider haben nun allerdings einen möglichen Termin ausgemacht.

So schreibt der bekannte Apple-Leaker, Ming-Chi Kuo, dass er basierend auf der Prüfung von Lieferketten glaubt, dass die Massenproduktion PlayStation VR2 im zweiten Halbjahr 2022 starten wird. Ein Launch wäre demnach im ersten Quartal 2023 möglich, macht diesen aber abhängig vom Stand der Entwicklungen der Spiele.

Mit über 20 Spielen und geschätzten 1.5 Millionen PSVR 2 Einheiten zum Launch herum, erwartet Kuo sogar einen guten Start.

„Meine letzte Überprüfung der Lieferkette deutet darauf hin, dass die Assembler und mehrere Komponentenanbieter von PS VR2 in 2H22 mit der Massenproduktion mit etwa 1,5 Millionen ausgelieferten Einheiten beginnen werden. Sony wird das Headset möglicherweise in 1Q23 auf den Markt bringen, abhängig vom Entwicklungsplan der PS VR2-Spieletitel.“

Sonys Ressourcen haben das Zeug für Qualität

Insbesondere bei Sony glaubt man, dass diese wirklich das Zeug dazu haben, um hochwertige VR-Spiele abzuliefern. Der erste Beweis dafür dürfte Horizon: Call of the Mountain sein, das direkt zum Launch verfügbar sein wird.

„Die Position und Ressourcen von Sony in der Spielebranche können die Entwicklung von AAA-VR-Spielen (z. B. Horizon Call of the Mountain) beschleunigen und dem VR-Wachstum zugute kommen.“

Welche Spiele noch zum Launch von PlayStation VR2 verfügbar sein werden, erfährt man womöglich schon in dieser Woche beim State of Play, wo PSVR 2 eine größere Rolle spielen wird. Vermutet wird unter anderem ein Stand-Alone Mode zu Call of Duty: Modern Warfare 2, wie kürzlich berichtet.