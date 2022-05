State of Play mit PlayStation VR2 ankündigt

Sony hat eine neue State of Play Show angekündigt, die in der nächsten Woche ausgestrahlt wird. Thema diesmal ist unter anderem PlayStation VR2.

In der Ankündigung auf dem offiziellen PlayStation Blog ist wie üblich die Rede von neuen Spiele-Enthüllungen, Sneek Peeks und Updates bestehender Projekte. Im Detail wird aber auch PlayStation VR2 erwähnt.

„Wir werden einige aufregende Enthüllungen von unseren Third-Party-Partnern sowie einen kleinen Vorgeschmack auf mehrere Spiele für PlayStation VR2 haben, die in Entwicklung sind.“

Denkbar wäre ein Blick auf Horizon: Call of the Mountain, das derzeit von Firesprite und Guerilla Games entwickelt wird. Zum Launch von PlayStation VR2 möchte man jedenfalls nicht weniger als 20 Spiele anbieten, von denen einige auch schon angekündigt wurden.

Ob es auch schon Daten zum Launch oder dem Preis von PlayStation VV2 geben wird, darf aber bezweifelt werden. Dieser wird inzwischen nicht vor 2023 erwartet.

State of Play Juni 2022

Der State of Play findet diesmal am 02. Juni um 23.59 Uhr statt, so dass dieser wieder nur etwas für echte Nachtschwärmer ist. Zeitlich orientiert man sich hier vor allem am US-Markt, was angesichts einer vorab aufgezeichneten Show ein wenig unsozial von Sony ist, was den Rest der Welt betrifft. Die Show dauert wie üblich rund 30 Minuten.

Was : State of Play

: State of Play Wann : 02. Juni um 23.59 EUR

: 02. Juni um 23.59 EUR Wo: Twitch, Youtube und hier bei uns

Alle Neuigkeiten vom State of Play gibt es im Anschluss dann wie gewohnt hier bei uns in einer Zusammenfassung. Den entsprechenden Stream werden wir rechtzeitig bereitstellen.