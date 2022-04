The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution angekündigt

The Walking Dead: Saints and Sinners – Chapter 2: Retribution angekündigt

Mit neuen Gesichtern, neuen Schauplätzen und einer ganzen Reihe neuer Waffen und Ausrüstung, werden eure Handlungen und Entscheidungen bestimmen, was aus New Orleans wird. Die Frage ist, schafft ihr es wieder etwas Frieden in den Wahnsinn zu bringen, oder werdet ihr die bereits zerrüttete Community noch tiefer ins Chaos stürzen?

