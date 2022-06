Street Fighter VI – Roster wohl schon geleakt, weitere Details

Beim aktuellen State of Play haben Capcom und Sony erstmals einen Blick auf Street Fighter VI gewährt, das in vieler Hinsicht einiges anders macht. Das gilt auch für das Roster, bei dem man nicht zwingend nur auf die klassischen Charaktere zurückgreift.

Wer sich dem Battle in Street Fighter VI anschließt, verrät womöglich ein aktueller Leak in Form von Artworks, der im Netz kursiert. Trifft dieser am Ende zu, umfasst das Roster folgende Gesichter, wobei vermutlich nicht alle spielbar sein müssen.

Ryu (bestätigt)

Chun-Li (bestätigt)

Luke (bestätigt)

Jamie (bestätigt)

Li-Fen (bestätigt)

Damnd (bestätigt)

Kimberly (bestätigt)

Mari Za (bestätigt)

Ken

Cammy

Zangief

Dhalsim

E.Honda

Blanka

Guile

Dee Jay

Rashid

Juri

Ed

Akuma

Lili/Lily

JP

A.K.I

Mimi

In der offiziellen Pressemitteilung ist ergänzend von innovativen Gameplay-Features die Rede, indem es Modi aus vorherigen Teilen, wie Arcade Mode, Online-Matches, Training Mode, lokale Versus-Kämpfe und mehr im Fighting Ground-Erlebnis vereint. Zudem haben Spieler eine große Anzahl an Kampfstilen und Fertigkeiten zu meistern.

„Wir freuen uns schon, im Laufe des Jahres mehr über die weiteren Herausforderer bekannt zu geben, die der Liste der spielbaren Charaktere hinzugefügt werden.“

Street Fighter VI Highlights

Brandneue Spielmodi: Das Street Fighter-Franchise verfeinert weiterhin seine Fähigkeiten und definiert das Kampfgenre mit der Einführung von drei neuen Grundmodi – Fighting Ground, World Tour und Battle Hub – neu.

Das Street Fighter-Franchise verfeinert weiterhin seine Fähigkeiten und definiert das Kampfgenre mit der Einführung von drei neuen Grundmodi – Fighting Ground, World Tour und Battle Hub – neu. In-Game-Kommentare: Das Echtzeit-Kommentar-Feature baut die Stimmen von bekannten Fighting Game-Community-(FGC)-Kommentatoren wie Jeremy “Vicious” Lopez und Ryutaro “Aru” Noda direkt ins Spiel ein. Spieler*innen werden die Wahl zwischen verschiedenen Stars haben, die die Kämpfe direkt und mit leicht verständlichen Gameplay-Erklärungen kommentieren. Das Feature wird zudem Untertitel in 13 Sprachen für bessere Barrierefreiheit unterstützen.

Das Echtzeit-Kommentar-Feature baut die Stimmen von bekannten Fighting Game-Community-(FGC)-Kommentatoren wie Jeremy “Vicious” Lopez und Ryutaro “Aru” Noda direkt ins Spiel ein. Spieler*innen werden die Wahl zwischen verschiedenen Stars haben, die die Kämpfe direkt und mit leicht verständlichen Gameplay-Erklärungen kommentieren. Das Feature wird zudem Untertitel in 13 Sprachen für bessere Barrierefreiheit unterstützen. Neue Steuerungs-Optionen: Die klassische Steuerung ist zurück, zusammen mit einer neuen Option. Die moderne Steuerung erlaubt es Spieler*innen mit vereinfachten Eingaben direkt in die Action zu springen. Spezialangriffe sind somit einfacher auszuführen, da lediglich ein Aktionsknopf gedrückt sowie eine Richtungseingabe ausgeführt werden müssen.

Die klassische Steuerung ist zurück, zusammen mit einer neuen Option. Die moderne Steuerung erlaubt es Spieler*innen mit vereinfachten Eingaben direkt in die Action zu springen. Spezialangriffe sind somit einfacher auszuführen, da lediglich ein Aktionsknopf gedrückt sowie eine Richtungseingabe ausgeführt werden müssen. Neue Kampf-Kernmechaniken: Street Fighter 6 führt das Drive System ein, eine neue Anzeige um fünf bestimmte Techniken ausführen zu können, um so die Offensiv- oder Defensiv-Möglichkeiten eines Spielers zu erweitern, namentlich: Drive Impact, Drive Parry, Overdrive Art, Drive Rush und Drive Reversal.

Street Fighter VI erscheint 2023.