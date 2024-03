Marvel’s Spider-Man 2: Patch 1.002.000 schaltet versehentlich Debug-Menü frei

Offiziell umfasst der aktuelle Patch die New Game Plus Option, ein neues Suit Pack, die Möglickeit Missionen zu wiederholen und vieles mehr. Die Details dazu gibt es noch einmal hier nachzulesen.

Was soll der Entwickler auch anderes sagen, wenn man schon selbst potenzielle und unangekündigte Inhalte auf diese Art zugänglich macht? Denn dahinter werden auch nicht angekündigte DLCs vermutet So schreibt ein User, dass der Debug Mode zusätzliche Missionen enthält, die nicht im Spiel enthalten sind, darunter gegen Beetle, der Tochter von Tombstone.

how do you mess up this badly😭 https://t.co/e30LD0QRr3 pic.twitter.com/vMv04M18nN

