Marvel’s Spider-Man 2 Prequel Comic jetzt kostenlos verfügbar

„Als wir uns zunächst mit dem Team von Marvel zusammengesetzt haben, haben wir ein paar verschiedene Ideen darüber erkundet, welche Art von Geschichten wir in einem Prequel-Comic erzählen könnten. Aber wir kamen immer wieder auf denselben Grundgedanken zurück: Was wäre, wenn Peter, Miles und MJ gegen einen neuen Superschurken antreten müssten, dessen Kräfte sie nicht verstanden?“

In der Vorgeschichte prallen die Leben von Peter, Miles und MJ aufeinander, während sie versuchen, ihre Verantwortung für die Stadt und füreinander zu vereinbaren. Zudem taucht hier erstmals ein beliebter Superschurke auf, der mit übernatürlichen Kräften ausgestattet ist, um Netzen und Fäusten zu trotzen – The Hood.

