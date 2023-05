Deviation Games – Nächster Rundumschlag bei Entlassungen

Am Ende soll jedenfalls etwas Frisches und voller Innovationen stehen, mit dem man hohe Ambitionen verfolgt. Der Release des noch namenlosen Projekts erfolgt zunächst exklusiv für PS5. Wie es tatsächlich um dieses steht, klärt sich womöglich in den nächsten Tagen.

Wie es um das aktuelle Projekt bei Deviation Games steht, ist unklar. Im vergangenen Jahr wollte man in die Full-Production Phase starten, der selten so schnell eine Entlassungswelle folgt. Ganz im Gegenteil wollte man schon längst zeigen, woran man arbeitet. Das ist bisher ausgeblieben.

Wie aktuelle Berichte zeigen, wurden an die 90 Mitarbeiter bei Deviation Games entlassen. In 2021 arbeiteten dort knapp über 100 Leute, was impliziert, dass ein Großteil des Studios jetzt nicht mehr existiert. Zwischendurch wurde bekannt, dass einer der Co-Gründer, Jason Blundell, das Studio verlassen hat, während man gleichzeitig neue Leute anheuerte.

