Marvel’s Spider-Man 2 – Urheberrechte verhindern authentische New York-Nachbildung

Dafür wird man andere Sehenswürdigkeiten vorfinden, auch außerhalb von Manhatten, wie das The Grand Army Plaza Arch in Brooklyn, den Times Square oder Coney Island, zu dem die New York Times neue Bilder veröffentlicht hat.

„Die Darstellung einer berühmten Stadt erfordert jedoch mehr als akribische Darstellungen. Obwohl das Chrysler Building im Spider-Man-Spiel von 2018 auftaucht, fehlt es in einem Spin-off von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales aus dem Jahr 2020, da Insomniac keine Urheberrechtsvereinbarung mit den neuen Eigentümern des Gebäudes erzielen konnte. Das Studio sagt, dass der Wolkenkratzer auch in der Fortsetzung im Oktober fehlen wird.“

Das geht aktuell aus einem Artikel der New York Times hervor, die es so formulieren:

Speziell geht es um einzelne Gebäude, wie dem Chrysler Building, dessen Design einem Urheberrecht unterliegt und das nicht einfach so reproduziert werden darf. Da sich Sony in dem Fall die Kosten für die Lizenzierung spart, wird das Chrysler Building nicht im Spiel vorhanden sein.

In Marvel’s Spider-Man 2 wird man auch diesmal kein zu hundert Prozent authentisches New York vorfinden, da Urheberrechte die 1:1 Nachbildung verhindern. Das ist jedoch alles andere als neu und wurde schon im Spin-Off thematisiert.

