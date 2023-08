Pixel Ripped 1995 – PS VR2-Version folgt in Kürze

Die Zeitreise in VR geht weiter und macht im September bei Pixel Ripped 1995 halt, das noch einmal für PlayStation VR2 erscheint. Besitzer der PS VR-Version erhalten hier ein kostenloses Upgrade.

Dem kürzlichen Release von Pixel Ripped 1978 folgt Pixel Ripped 1995, das für sein verrücktes Abenteuerkonzept bekannt ist, um die Spieler mit auf eine nostalgische Reise zurück in die goldene Ära der 16-Bit- und 32-Bit-Klassiker zu nehmen.

In dieser Videospielsaga hat der virtuelle Held Dot eine gewaltige Mission, nämlich das Gleichgewicht über verschiedene Dimensionen hinweg wiederherzustellen. Die Lösung? Er rekrutiert den besten Spieler des Jahres 1995, einen 11-jährigen Jungen namens David. Zusammen begibt sich dieses dynamische Duo auf eine zeitlose Reise und navigiert durch liebevoll nachgebildete Rückblicke auf die schönsten Momente, während man in seinem Schlafzimmer, im Spieleladen oder in der Spielhalle die Klassiker aller Zeiten spielt – und das alles in einer immersiven Virtual-Reality-Welt.

Die PS VR2-Version bietet eine flüssige und scharfe Darstellung wie nie zuvor mit einem erstaunlichen 120 fps-Erlebnis. Mit der bahnbrechenden Headset-Rumble-Funktion der PS VR2 können Spieler die Action und Spannung jedes Augenblicks nun spüren und noch tiefer in die Geschichte eintauchen. Die Unterstützung der adaptiven Trigger fügt zudem eine völlig neue Dimension der Immersion hinzu. Mit dieser speziellen Rumble-Funktion können Spieler das Spiel mit den verbesserten Berührungs- und Bewegungssensoren im brandneuen PSVR2-Controller erleben.

Jedes Level von Pixel Ripped 1995 ist wie üblich eine Hommage an die ikonischen Momente der Spielegeschichte und ermöglicht sowohl VR- als auch Retro-Spielern, die Klassiker in einer großen Hommage an Videospiele als Ganzes zu erkunden und neu zu erleben.