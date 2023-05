Pixel Ripped 1978 – Im Juni startet die PS VR2-Zeitreise

Als Bug reist man zwischen den Dimensionen, freundet sich mit freundlichen Charakteren an und entdeckt überraschende Easter Eggs in diesem VR-Abenteuer.

Pixel Ripped 1978 strahlt dabei den klassischen Atari-Charme aus und verfügt über innovative Mechaniken, die speziell auf die Virtual-Reality zugeschnitten sind. Es erinnert an die Ursprünge des Gamings, in der Atari als das Unternehmen im Mittelpunkt steht, das eine milliardenschwere Industrie ins Leben rufen würde.

Dieser cooler Job bei Atari gerät jedoch schnell durcheinander, als das Spiel, an dem sie arbeitet, Pixel Ripped, gehackt wird und klassische Atari-Charaktere in schreckliche Feinde verwandelt. Bug schließt sich mit ihrer eigenen Superhelden-Kreation Dot zusammen, um das Böse von innen heraus zu bekämpfen und endlich das Spiel zu releasen.

Pixel Ripped 1978 wurde Virtual-Reality-Studio ARVORE entwickelt und spielt in einem alternativen Universum der 1970er Jahre, in dem die Videospiel-Revolution mit Atari kurz vor dem Ausbruch. Die Protagonistin des Spiels, Bug, ist eine frühe Atari-Spieledesignerin und Programmiererin, die die einzigartige Fähigkeit besitzt, in die von ihr entwickelten Spiele einzutauchen, um Fehler und Störungen von innen heraus zu beheben.

