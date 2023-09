State of Play im September – Neue Show schon nächste Woche?

In aller Regelmäßigkeit hofft man, dass Sony ein größeres Event wie den State of Play oder einen PlayStation Showcase angekündigt. Das soll nun im September der Fall sein, wie inzwischen mehrere Insider glauben.

Da Sony weiterhin einen großen Bogen um große Events macht und stattdessen ihre digitalen Shows und Blog Posts bevorzugt, lässt vor allem die Nähe zur demnächst stattfindenden Tokyo Game Show als nächste Gelegenheit vermuten. Während der Gamescom Woche hatte man so zum Beispiel das PlayStation Portal Remote Device näher vorgestellt.

State of Play mit Marvel’s Spider Man 2?

Unabhängig davon, ob die Tokyo Game Show stattfindet, hat Sony mit Marvel’s Spider Man 2 ihren nächsten Blockbuster am Start, den man erfahrungsgemäß mit einem State of Play noch einmal etwas pusht. Dies wäre in den kommenden Wochen also sehr wahrscheinlich.

Der Insider shinobi602 deutet via ResetEra allerdings an, dass bereits in der nächsten Woche ein State of Play stattfinden könnte, was mehr die Theorie zur Tokyo Game Show untermauert. Zuvor hatte auch der GiantBomb Journalist Jeff Grubb auf einen möglichen State of Play in diesem September hingewiesen.

In Bezug auf Games wäre ein State of Play zumindest mal wieder angebracht, da die kommenden Wochen reichlich mit neuen Releases gefüllt sind, beginnend mit The Crew Motorfest, EA Sports FC, Call of Duty: Modern Warfare 3, Assassin’s Creed Mirage und natürlich Marvel’s Spider Man 2. Für letzteren Titel hatte man zumindest eine längere Gameplay-Vorschau versprochen.

Die Ankündigung eines State of Play findet meist recht kurzfristig statt, weshalb man möglicherweise Anfang der kommenden Woche mehr dazu hören wird. Letztendlich wäre es auch nicht groß verwunderlich, wenn Sony ihren Sparkurs weiter fortsetzt und auch in Zukunft auf spontane Blog Posts setzt, die man mit wichtigen Infos auch nur noch aktualisiert, wie zuletzt bei PlayStation Portal.