Mato Anomalies – Futuristisches RPG für 2023 angekündigt

Prime Matter konnte sich die Publishing-Rechte an dem futuristischen RPG Mato Anomalies sicher, das 2023 für PS5, PS4, Xbox, Switch und PC erscheint.

In Mato Anomalies schlüpfen die Spieler in die Rolle des Detektivs Doe, der die Geheimnisse hinter der Invasion von Mato durch übernatürliche Kreaturen aufdecken muss. Hinter Mato steht der Name einer weitläufigen und stylischen Metropole, die in einer post-apokalyptischen Welt traditionelle mit futuristischer Architektur verbindet.

Die Ermittlungen stellen jedoch nur einen Teil der Geschichte dar. In herausfordernden Dungeons gilt es intensive Kämpfe zu bestreiten, in dem man alle Finessen der durchdachten Kampfmechanik erlernen muss.

„Es ist uns eine wahre Freude, das Spiel, das wir in den letzten zwei Jahren entwickelt haben, präsentieren zu können. Unser kreatives Team hat die tiefgründige Handlung und die Welt von Mato Anomalies ersonnen und das Design mit Leidenschaft zum Leben erweckt. Mehr als 50 talentierte Personen, externe Partner nicht mitgerechnet, waren an diesem Projekt beteiligt. Wir fühlen uns durch unseren Partner Prime Matter ermutigt, der an unser Studio und unsere globale Vision glaubt“, so Horace Xiong, CEO von Arrowwiz.

Mato Anomalies

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Arrowiz bei dieser kommenden Veröffentlichung. Mato Anomalies passt perfekt in unser breit gefächertes Portfolio von Qualitätsspielen für Gamer und aufgrund der großen Ambitionen des Studios passt es auch perfekt zu Prime Matter und wir freuen uns darauf, das Team mit all unserer lokalen und globalen Publishing- und Marketingerfahrung zu unterstützen“, sagt Mario Gerhold, Global Brand & Marketing Director bei Prime Matter.

Weitere Details zu Mato Anomalies, das 2023 erscheint, folgen in den kommenden Monaten.