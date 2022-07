Der perfekte Gaming-Desk – Essentielle Tipps für Einrichtung und Ambiente

Nicht jeder Konsolen-Spieler sitzt zwingend auf einer Couch und vor dem großen TV. Manch einer bevorzugt auch das klassische PC-Setup mit Monitor und Schreibtisch, vor denen man mitunter viele Stunden verbringt. Insbesondere deshalb sollte man auch diesen Bereich nicht zu sehr vernachlässigen. Hierbei spielen unter anderem die Auswahl der Möbel, die eingesetzten Lichtquellen, aber auch passende Dekoration eine entscheidende Bedeutung.

Mit der richtigen Herangehensweise können all diese Aspekte sehr gut aufeinander abgestimmt werden und es entsteht ein stimmiges Gesamtbild, in dem man sich nicht nur wohlfühlt, sondern auch gesünder seinem Hobby oder der Arbeit nachgehen kann. Um die Suche nach Tipps für die Einrichtung des persönlichen Gaming-Desk zu erleichtern, haben wir hier einige essentielle davon zusammengefasst.

Der Schreibtisch und ein passender Stuhl sind das Wichtigste!

An einem Gaming-Desk, genau wie in einem klassischen Arbeitszimmer, wird in den meisten Fällen, wie zuvor erwähnt, viel Zeit verbracht. Nicht selten rutscht man dabei in eine unbequeme und auf Dauer schädliche Haltung, ohne es zu merken. Neben seinen persönlichen Vorlieben, es ist daher sinnvoll, wenn der Schreibtisch höhenverstellbar ist. Dadurch kann sowohl im Sitzen als auch im Stehen gezockt oder gearbeitet werden und der Rücken wird spürbar entlastet. Der Hersteller Flexispot bietet unter anderem eine große Auswahl an verschiedenen Modellen, die höhenverstellbar sind und dadurch eine ergonomische Arbeitsweise ermöglichen, auch speziell für Gamer. Unser Hardware-Check zeigte vor einigen Monaten bereits auf, wie sich damit der Komfort enorm steigern lässt. Hier gibt es unterschiedliche Größen und auch Varianten mit zusätzlichen Fächern für Stauraum. Dementsprechend ist für jeden ein passendes Modell dabei und die Bestellung ist schnell und einfach von zuhause aus umsetzbar.

Aufgeräumt arbeitet es sich gleich viel besser

Nicht nur der Schreibtisch, sondern auch der passende Stuhl oder Gaming-Seat sind für bequemes Arbeiten und Zocken unerlässlich. Hierbei ist es ebenfalls sehr individuell, was genau als bequem definiert wird. Die meisten Menschen bevorzugen einen klassischen Bürostuhl mit Armlehnen. Für eine ergonomische Sitzposition bieten sich jedoch auch Hocker oder Sitzbälle an, sodass der Rücken automatisch aufgerichtet wird. Speziell für Spieler sind die Ansprüche oftmals sogar noch höher, um die richtige Sitzgelegenheit zu finden, weshalb sich diverse Hersteller genau darauf spezialisiert haben. Dies ist am Anfang und durch die Umgewöhnung sehr anstrengend, zahlt sich langfristig aber umso mehr aus.

Auf das richtige Licht achten, damit man nicht im Dunkeln sitzt!

Die Auswahl von angenehmem Licht ist in jedem Raum wichtig, doch im Arbeitszimmer ist dies unerlässlich, während es beim Gaming mehr ästhetische Hintergründe hat. Insbesondere dann, wenn viel Zeit vor einem Bildschirm verbracht wird. Damit die Augen nicht zu schnell ermüden, sollte das Licht dementsprechend ausgerichtet sein und an die äußeren Lichtverhältnisse angepasst werden können. Es ist dabei auch wichtig, dass die Fenster Rollladen oder Plissees besitzen, sodass die Sonne in den Mittagsstunden nicht blenden kann. Dies kann andernfalls sehr unangenehm werden und die Konzentration am Arbeitsplatz stören oder auch mal über Sieg und Niederlage in einem rasanten Match entscheiden.Deshalb ist es sinnvoll über mögliche Lösungen frühzeitig nachzudenken, wobei die speziell für das Zocker-Zimmer aufregende Lösungen verfügbar sind.

Tipp: Der Trend geht immer mehr zur Benutzung eines zweiten Bildschirms, sodass auch dies bei der Auswahl der Möbel und Verdunklungsrollos berücksichtigt werden sollte.

Für eine persönliche Atmosphäre mit passender Dekoration sorgen!

Auch wenn in einem Arbeitszimmer größtenteils gearbeitet wird, sollte der Wohlfühlfaktor nicht zu kurz kommen. Beim Zocken darf es dafür besonders kreativ sein, weshalb die passende Dekoration keinesfalls fehlen darf. Hierbei kommt beispielsweise eine schöne und thematische Wanddekoration wunderbar zu Geltung – optimal ergänzt mit dem passenden Licht. Was den Schreibtisch und Desk selbst angeht, passt alles von Actionfiguren, über Lieblings-Nerd-Staff, bis hin zu dekorativen Ladestationen einfach alles.

Stylische Wanddeko mit Lichtakzenten

Manchmal tut es sogar nur ein schönes Art oder Foto, um für zusätzliche Motivation zu sorgen. Eine sehr schöne Idee sind immer auch Pflanzen, da diese für ein angenehmes Raumklima und auch gleichzeitig für eine ruhige Atmosphäre im Raum sorgen. Besonders wichtig ist aber, dass Ordnung herrscht. Ein zugemüllter Gaming-Desk oder Arbeitsplatz macht alle vorherigen Bemühungen mit einem Schlag nicht nur zunichte, so wirklich wollen kann das niemand!