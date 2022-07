Sony verliert Markenschutz an God of War Ragnarök, Fans befürchten Verschiebung

Im Eifer der Release-Vorbereitungen zu God of War Ragnarök ist Sony ein möglicherweise schwerer Fehler unterlaufen. Fans fürchten, dass sich der Release dadurch noch einmal verzögern wird.

Demnach verfügt Sony derzeit nicht mehr über die Markenrechte an God of War Ragnarök, da man es schlichtweg versäumt hat, entsprechende Anträge beim amerikanischen Patentamt in den letzten Monaten einzureichen. Ein Fehler, der nicht nur Sony schon passiert ist.

Damit ist zwar noch nicht alles verloren, es liegt nun aber an Sony nachzuweisen, warum dies unbeabsichtigt passiert ist. In wie weit sich das auf die aktuellen Pläne zum Release auswirkt, ist derzeit unklar. Man kann aber davon ausgehen, dass Sony nach Bekanntwerden nun alles daran setzen wird, um die Markenrechte an God of War Ragnarök schnellstmöglich zurückzuerlangen. Abgesehen davon halten die Japaner nach wie vor das Markenrecht an der Marke God of War, so dass eine Zweckentfremdung nicht so leicht möglich wäre.

Ähnliches ist auch schon Microsoft mit Fable damals passiert, die den Vorfall jedoch bis zum Release klären und den Titel wie geplant veröffentlichen konnten. Gleiches ist wohl auch bei God of War Ragnarök zu erwarten, zumal der Release erst in einigen Monaten angestrebt wird.

Offiziell erscheint God of War Raganrök am 09. November, wie erst vor wenigen Tagen bestätigt. Die Vorbestellung dazu starten am morgigen Freitag.