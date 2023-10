Max Payne 1&2 Remake & Control – Remedy teilt Update zum Stand

Ferner arbeitet Remedy am Multiplayer-Projekt Condor, das ebenfalls kurz vor Produktionsstart steht und das die Spieler nach dem Release über Jahre begleiten soll. Das zweite namenlose Projekt Vanguard wird derzeit mit Partnern auf die nächsten Phasen vorbereitet. Gleichzeitig strebt das Projekt den Abschluss der Proof-of-Concept-Phase bis Ende des Jahres an.

„Control 2 befindet sich weiterhin in der Proof-of-Concept-Phase. Die Pläne für diese Fortsetzung sind ehrgeizig und wir haben sowohl bei den Designs als auch beim Spielaufbau gute Fortschritte gesehen. Wir werden in den nächsten Quartalen in dieser Phase weitermachen. Wir konzentrieren uns auf den Nachweis der identifizierten Schlüsselelemente, bevor wir zur nächsten Stufe übergehen und das Team vergrößern.“

Was Control 2 angeht, ist man weiterhin in der Proof-of-Concept-Phase, man sei aber äußerst ambitioniert, was das Projekt betrifft.

Am weitesten fortgeschritten ist demnach das Remake zu Max Payne 1&2, das quasi vor Produktionsstart steht. Hier sei inzwischen alles in Bezug auf Umfang und Style festgelegt worden, sodass man jeden Augenblick loslegen kann.

What do you think?