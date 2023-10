Marathon & Destiny-Erweiterung verschoben, Bungie mit Entlassungen

„Nun… es bricht mir das Herz für alle Betroffenen. Ich suche jetzt nach Möglichkeiten. Ich verfüge über 21 Jahre Erfahrung in der Spielebranche in den Bereichen Medien, Produktion und Community-Management. Ich verarbeite es, ich bin so untröstlich. Ich weiß nicht, was ich von hier aus tun soll … das war mein Zuhause. Ich fühle mich so verloren.“

What do you think?