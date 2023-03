Metal: Hellsinger – Erster DLC ‚Dream of the Beast‘ erschienen

Der Entwickler The Outsiders und Publisher Funcom haben den ersten DLC zu ihrem Musikspiel Metal: Hellsinger veröffentlicht. Mit ‚Dream of the Beast‘ kann man sich auf zwei neue Songs, neue Outfits und Waffen freuen.

In Metal: Hellsinger kämpft sich der Spieler durch die Höllen, um sich am Teufel zu rächen und seine Stimme wiederzuerlangen. Im Rhythmus des Soundtracks kann der Spieler Horden von Dämonen sprengen, zerfetzen und zerschmettern.

Mit dem heute veröffentlichten DLC und dem neuen Free-Song-Selector-Feature können die Spieler in allen Levels jeden beliebigen Song auswählen – einschließlich der neuen Songs. Da Gameplay und Musik Hand in Hand gehen, verleiht dieses Feature Metal: Hellsinger eine ganz neue Dimension.

Dream of the Beast erweitert das Arsenal um eine neue unüberwindbare Waffe und drei Outfits mit speziellen Mods – inklusive Schilden, Heilung und mehr Munition. Spieler können mit dem neuen vierläufigen Maschinengewehr – einer Mischung aus Himmel und Hölle – den Beat in ihren Händen spüren und den Dämonen mit variablen Streumustern das Leben zur Hölle machen.

Mehr zu Metal: Hellsinger gibt es ergänzend in unserem Review zum Spiel.