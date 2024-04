Metaphor: ReFantazio – Release, Collector’s Edition & Gameplay enthüllt

Atlus hat während des aktuellen Metaphor: ReFantazio-Showcase das Release-Datum, weitere Gameplay-Szenen und eine Collector’s Edition vorgestellt. Das neue Spiel der Persona-Macher erscheint am 11. Oktober 2024.

Metapher: ReFantazio ist ein großangelegtes Rollenspiel in einer einzigartigen Fantasiewelt, in der die Spieler ihr eigenes Schicksal schreiben und die Angst besiegen. Als Junge eines Elda-Stammes, der in der Welt als minderwertig gilt, reist der Spieler durch verschiedene Städte und Gebiete, um Unterstützung zu finden. Ähnlich wie in der Persona-Serie ist es wichtig, seine Zeit zu managen und Verbündete zu finden, die einem helfen.

Ein umfassender Gameplay-Showcase wirft heute einen Blick auf das Kampfsystem, das mitunter rundenbasierte Kämpfe enthält. Echtzeitmanöver wie Angriffe, Ausweichen oder Defensive sind aber ebenso möglich, die meist in den unteren Stufen stattfinden. Bei größeren Boss Fights geht das Gameplay allerdings nahtlos in die rundenbasierten Battles über, die es oftmals ermöglichen, einen kraftvollen Erstschlag auszuführen.

Ansonsten gewährt man dem Spieler mehr Freiheiten, etwa bei der Gruppenzusammenstellung in Bezug auf Jobs und Klassen, die hier als Archetypen auftreten, die wiederum Transformationen durchlaufen können, um ihr Aussehen und die Fähigkeiten anderer Figuren anzunehmen. Durch tiefere Verbindungen zu diesen lassen sich weitere Archetypen freischalten oder mehr über ihre Hintergründe erfahren. Außerdem wird es mehr Dungeons als in jedem anderen Spiel zuvor geben. Diese unterteilen sich in Haupt-Dungeons und Neben-Dungeons, die jeweils während der Story oder als optionale Herausforderung gemeistert werden können und zusätzliche Belohnungen bieten. Mehr hierzu verrät der Gameplay-Showcase weiter unten.

Metaphor: ReFantazio Collector’s Edition

Ein Highlight des Showcase war die Vorstellung der Metaphor: ReFantazio Collector’s Edition. Neben dem Spiel auf Disc enthält diese verschiedene Boni, darunter ein Steelbook-Case, ein Artbook, den Soundrack des Spiels, ein Sticker-Set, ein Set Homo Tenta Metallic Pins, sowie eine Stoffkarte des Königreichs Euchronia.

Zusätzlich sind hier digitale Items in Form von zusätzlichen Outfits und weiterer Hintergrundmusik enthalten. Vorbesteller von Metaphor: ReFantazio erhalten zudem weitere Boni.

Metaphor: ReFantazio erscheint am 11. Oktober für PS5, PS4, Xbox Series X|S und den PC.