505 Games und The Bearded Ladies haben ihr neues Taktik-Adventure Miasma Chronicles veröffentlicht, das auf das erfolgreiche Mutant Year Zero vom gleichen Entwickler folgt.

In diesem neuen Abenteuer liegt die Welt in Trümmern, weil eine seltsame Substanz namens Miasma den Planeten verzehrt und die letzten Reste der Menschheit bedroht. Hier tritt nun ein junger Mann namens Elvis zum Vorschein, der in der Bergbaustadt Sedentary in den Besitz eines Handschuhs kommt, mit dem er das Miasma seinem Willen unterwerfen kann. Zusammen mit seinem Roboter-Bruder Diggs macht er sich in dieser Coming-of-Age-Geschichte auf, das Geheimnis des Miasmas zu lüften.

Aufbauend auf den Stärker der Vorgänger

Wie schon Mutant Year Zero (unser Review) setzt auch Miasma Chronicles auf taktische Kämpfe, die einen rundenbasierten Ansatz verfolgen. Um in diesen strategischen Auseinandersetzungen die Oberhand zu behalten, müssen Schleichen, Umweltfaktoren und Elvis‘ Handschuh geschickt genutzt werden, um das Miasma zu kontrollieren.

Für Miasma Chronicles wollten wir noch weiter gehen und unserer Spielwelt viel mehr Details und Erzählsysteme hinzufügen. Zudem haben wir große Anstrengungen unternommen, um das Spiel für ein breiteres Publikum spielbar zu machen, ohne das zu verlieren, was unsere Spiele so besonders macht. Wir haben auch externes und internes Feedback zur Kenntnis genommen, um das Gameplay noch straffer als in unseren vorherigen Spielen zu gestalten.“ The Bearded Ladies

Während der Erkundung des neuen Schauplatz New America können auch die Waffen und Fähigkeiten der gesamten Gruppe verbessert werden. Zudem kann die Welt von Miasma Chronicles durch Kleinstädte, ausgedehnte Wälder und Industriestädte voller Überlebender erkundet werden, die verschiedene Science-Fiction-Einflüsse vereinen.

Auf Steam kommt Miasma Chronicles bereits sehr gut bei den Spielern an und wird mit ’sehr positiv‘ bewertet. Unsere Eindrücke aus dem Spiel folgen in wenigen Tagen im Review.

Miasma Chronicles ist für PS5, Xbox Series X|S und den PC erschienen. Am 09. Juni folgt außerdem noch eine physische Version im Handel.