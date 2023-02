Microsoft: Activision-Übernahme nach EU-Anhörung weiterhin nicht sicher

Wann es zu einer endgültigen Entscheidung in diesem Übernahmepoker kommen wird, ist also weiterhin offen.

„Bedenken sie den Markt in Europa. Es ist ein Markt, an dem Sony einen Anteil von 80 % hat. Weltweit ist es etwa 70/30. In Japan ist es 96/4. Diese Zahlen sind seit zwei Jahrzehnten bemerkenswert konstant. Selbst im letzten Jahr, als es Probleme mit der Lieferkette bei Sony gab, kamen sie stark zurück.“

In einem Statement von Microsoft nach der Anhörung sagte man, dass man nicht die Absicht habe, einen Teil des Geschäfts nach der Übernahme zu verkaufen, so wie von den Behörden vorgeschlagen . Diese hatten Microsoft nahegelegt, Call of Duty aus dem Deal herauszunehmen. Eine alternative Lösung hat man aber auch nicht angeboten.

