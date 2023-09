Microsoft muss Game Pass-Userzahlen drastisch nach unten korrigieren

In dieser Woche verkündete ein Microsoft-Manager einen neuen Meilenstein für den Game Pass, der 30 Millionen Abonnenten für sich verbuchen soll. Damit war man jedoch etwas vorschnell, dessen tatsächliche Zahlen nicht nur korrigiert werden mussten, sondern sogar drastisch davon abweichen.

So gab der neue Xbox Senior Marketing Director Craig McNary in seinem LinkedIn-Profil (via X) diese überraschend hohen User-Zahlen für den Game Pass an, die zuletzt jedoch immer wieder stagnierten. Zwar sind in den letzten Monaten viele neue Xbox Series-Konsolen dazu gekommen, für die der Game Pass das Verkaufsargument schlechthin ist, gleichzeitig aber auch die Preise für Hardware und Services gestiegen. Dass der Game Pass damit ein solch enormen Sprung gemacht haben soll, wäre sogar angesichts der Veröffentlichung von Starfield etwas verwunderlich.

Neuer Microsoft Manager weist falsche Game Pass Zahlen aus

Game Pass Abonnenten sind deutlich geringer

Mit diesem Gefühl lag man jedenfalls nicht verkehrt, denn der Eintrag bei LinkedIn wurde nicht nur entfernt, auch Microsoft hat in einem Statement gegenüber Windowscentral umgehend richtiggestellt, dass die Zahlen der Game Pass Abonnenten weiterhin bei 25 Millionen Usern liegen, also dort, wo sie schon 2022 offiziell standen.

Unklar ist, woher Craig McNary die 30 Millionen User her hatte und wie man sich um stolze 5 Millionen User vertun kann. Dass man sich einiges schönrechnet, ist sicherlich nicht überraschend, in dem Fall dann aber doch etwas zu optimistisch kalkuliert.

PlayStation Plus ebenfalls im Sinkflug

Bei PlayStation Plus sieht es derzeit aber auch nicht besser aus, dessen Zahlen ebenso stagnieren wie beim Game Pass. Zuletzt wurden diese mit 47 Millionen Usern angegeben, bevor sich auch hier ein Stillstand abzeichnete. Seitdem möchte Sony keine Abonnentenzahlen mehr bekanntgeben.

Es ist aber davon auszugehen, dass diese ebenso rückläufig sein werden, erst recht nach der kürzlichen Preiserhöhung von PlayStation Plus. Viele User haben daraufhin angekündigt, ihr PlayStation Plus Abo nicht mehr verlängern zu wollen, da viele den Gegenwert als nicht mehr gerechtfertigt ansehen. Schon mit der Einführung der neuen PlayStation Plus Stufen verlor Sony rund zwei Millionen Abonnenten, obwohl die Hardwarebasis seitdem deutlich zulegte.

Generell geht man davon aus, dass der Game Pass und PlayStation Plus ihr Momentum bereits erreicht haben und man hier keine neuen Rekordzahlen mehr sehen wird.