Microsoft: So erfolgreich war die PS4 gegenüber der Xbox One

Auch wenn man offizielle Zahlen zu den Verkäufen der Xbox zurückhält, hat Microsoft jetzt eingeräumt, wie erfolgreich die PS4 gegenüber der Xbox One war.

Microsoft gibt schon lange keine Verkaufszahlen zur Xbox mehr heraus, mit der Begründung, dass Hardware-Absätze zweitrangig seien und vielmehr die User-Basis zählt. Insgeheim möchte man damit wohl aber nicht den Erfolg von PlayStation zusätzlich befeuern.

PS4 doppelt so erfolgreich

Im Zuge der Übernahme von Activision wurden jetzt allerdings Dokumente an die brasilianische Regierung übermittelt, in denen man einräumt, dass die Xbox One rund ein halbes Mal so oft verkauft wurde als die PS4. Deren finale Verkaufszahl steht bei 117.2 Millionen Einheiten, was bedeutet, dass sich die Xbox One rund 58.5 Millionen Mal verkaufen haben sollte. Diese Zahl ist jedoch auch nur grob errechnet.

Darin heißt es:

Dass PlayStation generell viel erfolgreicher war, ist alles andere als ein Geheimnis, die mit dem PS4 Launch deutlich User-freundlicher agiert haben, während Microsoft einen Fehler nach dem anderen machte. In der aktuellen Generation wendet sich das Blatt jedoch ein wenig, in der Microsoft wieder mehr User-orientiert arbeitet, während Sony bereits das ein oder andere Fettnäpfchen mitgenommen hat.

So leicht wird es Sony mit der PS5 diesmal also nicht haben, auch wenn deren Verkaufszahlen derzeit wieder vorne liegen dürften. Microsoft kämpft mit der Xbox Series den bisher härtesten Kampf zwischen beiden Lagern – Ausgang derzeit völlig offen.