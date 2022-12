Microsoft: Wie sollte der Activision Deal ausgehen, fragen die EU-Behörden?

Die offiziellen Stellen suchen weiterhin nach einer Lösung, wie man die Übernahme von Activision / Blizzard durch Microsoft für alle Seiten zufriedenstellend genehmigen kann.

Die EU-Behörden fragen daher in der Games-Branche (via Reuters) herum, unter welchen Bedingungen sie mit einem solchen Deal leben können. Offenbar kann man sich anhand der vorliegenden Daten, Statements & Co. noch immer nicht für ein klares Ja oder Nein festlegen.

Personen, die mit der Überprüfung des Deals vertraut sind, berichten derzeit, dass entsprechende Anfragen in diesem Dezember an verschiedene Gaming-Unternehmen gegangen sind, darunter an Entwickler, den Vertrieb usw. Unter anderem wurde darin gefragt, was die Unternehmen glauben, welche Exklusivstrategie Microsoft verfolgt, sollte man die Übernahme genehmigen.

Die Behörden befürchten oder glauben unter anderem, dass Microsoft die anderen Plattformen oder die Qualität darauf vernachlässigen könnte, um die eigene Plattform besser dastehen zu lassen. Ebenso steht die Frage im Raum, ob zum Beispiel Xbox-Spiele zukünftiger günstiger angeboten werden als auf PS5, um sie für Käufer attraktiver zu machen.

Schließlich möchte man wissen, welchen Stellenwert Call of Duty ihrer Ansicht nach in der Industrie einnimmt und ob die Marke so gewichtig ist, dass sie unter Microsoft eine unfaire Dominanz nach sich zieht und ob es eine Alternative gäbe, sollte Call of Duty irgendwann nicht mehr für PlayStation & Co. erscheinen?

Vor diesem Hintergrund kann sich Microsoft offenbar weiterhin nicht sicher sein, dass der Deal tatsächlich in der angestrebten Form genehmigt wird. Das wird man im kommenden Jahr erfahren, wenn die verschiedenen Regulierungsbehörden ihre Entscheidung bekanntgeben wollen.