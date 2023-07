Microsoft / Activision: FTC legt Berufung gegen Gerichtsentscheidung ein

Neben der Klage der FTC kämpft Microsoft auch noch gegen die britische CMA, die den Rechtsstreit vorerst aussetzen will, um weiter zu verhandeln. Hier scheinen in letzter Zeit Fortschritte erzielt worden zu sein, die zu einer neuen Untersuchung führen könnten, bei der die CMA grünes Licht für die Übernahme geben könnte.

Es war bereits Licht am Ende des Tunnels in der Anhörung zwischen Microsoft und der FTC zu sehen, die am vergangenen Dienstag zugunsten von Microsoft zu Ende gegangen ist. Damit gibt sich die FTC jedoch nicht zufrieden und hat Berufung gegen die Entscheidung der zuständigen Richterin Jacqueline Scott Corley eingelegt.

