Minecraft Dungeons – ‚Flames of the Nether‘-Update jetzt verfügbar

Majong hat das Flames of the Nether-Update für Minecraft Dungeons veröffentlicht, das zusammen mit einem Title-Update erschienen ist.

Der Flames of the Nether-DLC nimmt euch mit auf eine Reise in das lodernde Herz des Nethers. Hier warten sechs neue Missionen auf euch – mit bekannten Biomen und vielem mehr. Diejenigen, die das Abenteuer überleben, können sich auf neue Artefakte, Waffen und Ausrüstung freuen. Der DLC umfasst außerdem zwei neue Skins und das entzückende Baby Ghast-Haustier.

Ergänzend ist außerdem ein kostenloses Update verfügbar, das als ehrgeizigsten Update in der Geschichte von Minecraft Dungeons beschrieben wird. Dieses Update enthält eine wichtige neue Funktion namens Ancient Hunts, bei der es sich um prozedural generierte Endspiel-Missionen handelt, die sich in den Nether hinein- und herausweben. Das Überleben dieser uralten Jagden und das Besiegen der alten Mobs ist der einzige Weg, um vergoldete Ausrüstung der Spitzenklasse zu erhalten.

Es besteht zudem die Möglichkeit, Gold zu erhalten, eine neue Währung, die ein neu angekommener Piglin-Händler in eurem Lager sehr interessant finden wird. Nähere Details dazu gibt es ergänzend auf dem Entwickler-Blog.