Es liegt daher am Spieler, unerwartete Freunde zu finden (einschließlich einiger klassischer Mobs, die man aus Minecraft kennt), um wertvolle Allianzen zu bilden und den Weg in strategische Schlachten gegen die wilden Eindringlinge aus dem Nether zu weisen.

In Minecraft Legends entdecken die Spieler ein friedliches Land, das sowohl vertraut als auch mysteriös ist, voller üppiger Biome und reicher Ressourcen. Dieses wunderschöne Land steht jedoch am Rande schrecklicher Veränderungen – die Piglin-Invasion hat begonnen und droht, die Oberwelt zu korrumpieren.

Darin spricht man über Aspekte wie dem Ziel ein Strategie-Spinoffs zu erschaffen, über die Spielwelt, die Charaktere, die Story und wie man dies alles zusammenbringt. Sogar kleine Einblicke in das Gameplay gibt es, mit dem man die ursprüngliche Idee von Minecraft mit den RTS-Elementen verbindet. Dabei findet man heraus, was Minecraft Legends anders macht und worum es in der Geschichte überhaupt geht.

