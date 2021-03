Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 – Launch Trailer erschienen

Zum Release von Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 in dieser Woche zeigen Milestone und Feld Entertainment den offiziellen Launch-Trailer. Der Titel ist ab sofort im Early Access spielbar.

Die größte Neuerung in Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 ist der umfangreiche Karriere-Modus. Zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise eröffnen sich den Spielern neue Wege den Traum vom Profi-Fahrer zu verwirklichen – sie können die Ranglisten erklimmen und ihre Gameplay-Erfahrung individualisieren.

Das Hauptziel ist und bleibt: Ruhm! Die angehenden Profis starten ihren Karriereweg bei den Futures und müssen sich bis an die Weltspitze durchkämpfen. Dies bedeutet, dass Spieler ihre Fähigkeiten auf diesem Weg permanent verbessern müssen und dabei wird der Talentbaum eine entscheidende Rolle spielen. Während den Rennen, Spezial-Events, Trainings und den Journals können Punkte erspielt werden, die für spezifische Veränderungen ausgegeben werden und die Perfomance des Fahrers verbessern.

Indem von den Maine-Islands inspiriertem Compound-Modus können Spieler frei herumfahren oder gegen Freunde antreten wobei es viele Strecken und Sammlergegenstände zu entdecken gibt. Der beliebte Track-Editor ist ebenfalls wieder mit dabei, mit mehr Optionen denn je damit Spieler ihr volles kreatives Potential ausschöpfen können. Neue Kombinationen mit der Tuff Blox, Starttor-Konstruktionen und vielen weiteren Objekten stehen zur Verfügung.

Dank des neuen Editors können Spieler ihre Fahrer und Bikes mit Unmengen neuer Inhalte frei anpassen. Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 bietet hierfür 110 offizielle Marken für Veränderungen die sich auf das Aussehen der Bikes oder die Performance auswirken. Der Multiplayer bietet dank den Dedicated Servern ein lagfreies Mehrspieler-Erlebnis, das durch den Race-Director-Mode erweitert wird.

Der eSport hält endlich Einzug in Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4! Biker müssen an ihre Limits gehen um ein legendärer eSX-Fahrer zu werden! Erstmalig können sich die Spieler in der offiziellen eSport-Monster-Energy-Supercross-Meisterschaft messen und zeigen, wer der Beste ist.