Endlich: Monster Hunter Rise bekommt Release-Termin für PS4 & PS5

Am 20. Januar kommen endlich auch PlayStation-Spieler für 40 € in den Genuss von Monster Hunter Rise und der Erweiterung Sunbreak. Die bringt nochmal eine große Ladung an neuen Waffen, Rüstungen und Monstern mit sich. Bis ihr das allerdings in Angriff nehmen könnt, müsst ihr euch erst durch das Hauptspiel metzeln. Falls ihr aber schon auf dem PC unterwegs gewesen seid, dann werdet ihr euren Spielstand, nach aktuellem Stand, leider nicht übernehmen können. Dafür könnt ihr immerhin als PS5-Spieler mit euren PS4-Kollegen zocken.

