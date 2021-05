Mortal Kombat 1 & 2 erscheinen als limitierte Steelbook Collection

Bevor der neue Mortal Kombat-Film in wenigen Tagen weltweit an den Start geht, werden auch noch einmal die original Filme aus den 90er Jahren neu aufgelegt.

Hierzu hat Universal Pictures eine Limited Steelbook Collection auf Blu-ray zusammengestellt, die ab dem 06. Mai erhältlich sein wird. Das Ganze schick verpackt in einem nett auszusehendem Metal Case, das sich garantiert toll bei Sammlern im Regal macht.

Am Inhalt der Filme ändert das natürlich nichts, die nach wie vor eher der Trash- und B-Movie Ecke zuzuordnen sind. Dennoch feiern diese seit über zwei Jahrzehnten einen beachtlichen Erfolg, in denen man die original Mortal Kombat-Story auf der Leinwand bestaunen kann.

Original Mortal Kombat Kost

Darin fordert der grausame Zauberer Shang Tsung die drei mutigsten Martial-Arts-Kämpfer der Welt zum brutalen Mortal Kombat-Turnier heraus. Es fehlt nur noch ein Sieg, um die Erde endgültig unter die Herrschaft der Finsternis zu stellen.

Daher liegt es an an den Mortal Kombat-Veteranen Liu Kang, dem Hollywood-Mimen Johnny Cage und der furchtlosen Sonya Blade, ob die Erde von Tsung in einen Ort des Grauens verwandelt wird. Doch die vermeintliche Rettung ist nur von kurzer Dauer. Die Tore zur Außenwelt brechen wieder auf und Shao-Khan, der gefürchtete Herrscher der Finsternis, tritt höchstpersönlich hindurch, um sich die Erde zu Eigen zu machen.

Mit Sindel, einer furchterregenden Verkörperung des Todes, Sheeva, einer vierarmigen Kampfmaschine, und Cyrax, einem raketenwerfenden Cyber-Ninja, scheinen selbst die Götter diesmal machtlos zu sein … und es bleiben nur noch wenige Tage, um das vermeintliche Schicksal der Erde abzuwenden.

Wer die Klassiker bisher verpasst haben sollte, kann diese ab dem 06. Mai nachholen. Vorbestellen kann man die Collection ab sofort bei Amazon.de