Mortal Kombat 1 – Invasions Season 2: Blood Moon & mehr verfügbar

Die Netherrealm Studios haben die Invasions Season 2: Blood Moon in Mortal Kombat 1 gestartet, in der unter andere,m Nitara als finaler Boss auftritt. Zudem können sich die Spieler auf kostenlose neue Fatalities freuen und zahlreiche Anpassungen freuen.

In der Season of the Blood Moon, die bis zum 11. Dezember läuft, ist Nitara in einer alternativen Zeitlinie zu sehen, in der Vaeternus die Oberhand erhält, nachdem sie erfährt, dass ihre Spezies in anderen Zeitlinien versagt hat. Um dies zu korrigieren, versammelt sie ihre Kräfte für eine neue Invasion. Als finale Gegner erwartet die Spieler schließlich Nitara, Shao, Reptile, Queen Sindel und Raiden.

Neben acht neuen Mesas besuchen Spieler den Living Forest und einen Feuertempel, um neue Rätseln, Truhen und Skins zu erkunden, darunter für Sindel, Raiden, Kitana, Geras. Außerdem gibt es neue Items für Tanya, Geras, Reiko, Havik und Shang Tsung.

Kostenlose Fatalities als Bonus

Als Reaktion auf die Kritik an dem überteuerten Fatality zu Halloween lenken die Netherrealm Studios etwas ein und spendieren allen Käufern zwei weitere Fatalities, darunter den Thanksgiving Fatality ist und den kommenden Winter Fatality.

Die Season 2 startet auch mit einigen Verbesserungen insgesamt, darunter Super-Armours, die nur noch auf die Boss-Charaktere von Invasions angewendet werden können und den Modus etwas fairer gestaltet. Talismane können zudem nur noch über Truhen und nicht mehr in Kämpfen erlangt werden, einige Mods werden abgeschwächt und weitere Optimierungen vorgenommen.

Eindrücke zu Mortal Kombat 1 liefert unser damaliges Review zum Spiel.