PlayStation Pulse Explore Earbuds begeistern in ersten Tests

Neben der neuen PS5 Slim und PlayStation Portal hat Sony für dieses Weihnachtsgeschäft auch die neuen PlayStation Pulse Explore Earbuds in der Pipeline, die in erster Linie als komfortable Gaming-Kopfhörer entwickelt wurden. Von diesen zeigen sich Audio-Experten überaus begeistert, die auch in anderen Bereichen glänzen.

Die Besonderheit an den PlayStation Pulse Earbuds sind speziell entwickelte planare Magnettreiber für ein audiophiles Hörerlebnis, welche normalerweise nur in Premium-Kopfhörern und im professionellen Bereich zu finden sind. Das würde sich insbesondere beim Musikhören bemerkbar machen.

PlayStation Earbuds sind eine echte Revolution

Laut CNet, welche die Earbuds vorab testen konnten, seien die PlayStation Pulse Explore Earbuds eine echte Revolution, was das audiophile Erlebnis im Consumer-Bereich angeht und die es locker mit dem eigenen Flagschiff WF-1000XM5 aufnehmen könnten.

In ersten Eindrücken kommt man zu dem Fazit:

„Ich fand, dass sie klarer und feiner klingen als Sonys Flaggschiff-Ohrhörer WF-1000XM5, mit satten, kräftigen Bässen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie besser klingen als die XM5, die etwas voller klingen. Aber ich hatte nicht erwartet, dass sie überhaupt mit den XM5s beim Musikhören konkurrieren würden.“

Die PlayStation Pulse Explore Earbuds erscheinen mit ihren 220 EUR zwar durchaus teuer für ein paar Earbuds, die integrierte Treiber-Technologie würde dies aber durchaus rechtfertigen, besonders in diesem kleinen Formfaktor.

„Planare Magnettreiber werden wegen ihrer Klanggenauigkeit und ihrer geringeren Verzerrungsanfälligkeit geschätzt. Sie sind in der Regel größer als die standardmäßigen dynamischen Treiber, die in den meisten Kopfhörern zu finden sind, und schwieriger anzusteuern.“

Laut Sony würde damit die eigene 3D Sound-Technologie der PS5 noch einmal erheblich verbessert, da die Wahrnehmung ein neues Maß an Genauigkeit erhält. Am Ende bleibt lediglich die Frage, welche Zielgruppe Sony damit anspricht, denn die Pulse Explore Earbuds sind ein weiterer Schritt in Richtung Luxus-Gaming.

Die Pulse Explore Earbuds werden offiziell ab dem 06. Dezember erhältlich sein. Bei Otto.de kann man sie aktuell sogar für 10 EUR weniger mitnehmen. Dort kosten sie nur 209.90 EUR.