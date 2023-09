Mortal Kombat 1 –  Jean-Claude Van Damme-Trailer zeigt besonderen Skin

Jean-Claude Van Damme ist dabei nicht der einzige bekannte Real-Life-Charakter im Spiel. Mit Megan Fox in der Rolle von Nitara hat man in dieser Woche das Roster in Mortal Kombat 1 erst komplettiert.

Den Anfang macht Jean-Claude Van Damme, der sich heute in einem neuen Trailer zeigt. Dieser Skin wurde Johnny Cage erschaffen, die beide für ihre Martial-Arts-Vorliebe bekannt sind. Der inzwischen 62-jährige Kampfsport-Star kommt in Mortal Kombat 1 natürlich etwas frischer daher und wird schon jetzt von den Fans gefeiert.

