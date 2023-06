Mortal Kombat 1 – Online Stress Test angekündigt & Kollector’s Edition abgesagt

Überraschend früh startet der Online Stress Test in Mortal Kombat 1, für den man sich weiterhin anmelden kann. Schon in der nächsten Woche geht es los.

Wie aus dem aktualisierten FAQ hervorgeht, haben ausgewählte Teilnehmer vom 23. Juni 8am PT / 11am ET / 4pm BST / 5pm CEST bis 26. Juni die Gelegenheit, um einen ersten Blick auf Mortal Kombat 1 zu werfen. Dieser findet zunächst nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S statt, während die Einladungen dazu via E-Mail am 21. Juni verschickt werden. Wer sich weiterhin für den Test bewerben möchte, kann dies unter diesem Link tun.

Dieser erste Online Stress Test hat nichts mehr der geplanten Beta-Phase im August zu tun, an der alle Vorbesteller teilnehmen können. Somit dürfte die Auswahl der Spieler für den Online Stress Test etwas kleiner ausfallen. Alle weiteren Infos zum Online-Stress-Test liefert der offizielle FAQ.

Was wurde aus der Mortal Kombat 1 Kollector’s Edition?

Leider gibt es auch schlechte Nachrichten für Mortal Kombat 1 Fans, denn die bereits angekündigte Kollector’s Edition wurde heimlich für Europa abgesagt. Während die Vorbestellungen ohnehin bisher nicht möglich waren, wurde die Option zur Kollector’s Edition inzwischen auch von der offiziellen Webseite entfernt.

Dort findet sich nur noch die Standard- und Premium Edition, während die Kollector’s Edition ausschließlich in Nordamerika zur Wahl steht. Das ist insofern schade, da das Design der Kollector’s Edition hier in Deutschland entstand.

Das galt inbesondere für die Liu Kang Statue von coarse.gallery, die erneut von dem Duo Mark Landwehr und Sven Waschk entworfen wurde, die ihre Skulpturen in Handarbeit herstellen. So auch die Skulptur von Liu Kang, die sich an deren Werken orientiert.

Wer dennoch auf die Kollector’s Edition abzielt, muss dafür wohl den Weg über ebay gehen, wo diese für einen Aufpreis importiert werden kann. Immerhin gibt es ein Making-Of, das zeigt, welcher Arbeitsprozess hinter der Statue stand.

Mortal Kombat 1 erscheint offiziell im September.