Final Fantasy 16 – Spieler besorgt um Performance, alte Build im Einsatz?

Dass die Performance von Final Fantasy 16 noch nicht so optimal läuft, könnte an der veralteten Build liegen, auf der die Demo basiert. Diese trägt die Version 1.01, obwohl es ein viel aktuellere Version gibt.

In einem ersten Performance Test ( via ) zur Demo zeigt sich, dass diese mit einer Auflösung von 2160p von 1440p hoch skaliert und 30fps im Quality Mode läuft. Der Resoltion Mode nutzt eine Auflösung von 1080p, die auf 1440p skaliert werden und dafür 60fps bietet.

