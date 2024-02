Mortal Kombat 1: Peacemaker Gameplay & Release

Die Neatherrealm Studios und Warner Bos. zeigen das neueste Gameplay zu Peacemaker in Mortal Kombat 1. Zudem bestätigt man die Release-Termine des DC-Crossovers, in dem John Cena die Rolle des DC-Helden mimt.

Peacemaker wird zunächst ab dem 28. Februar über den im Kombat-Paket enthaltenen Vorabzugriff spielbar sein und folgt am 6. März für alle anderen. Der Trailer gibt außerdem einen ersten Einblick in das Gameplay von Janet Cage, einer neuen DLC-Cameo-Kämpferin und alternativen Figur von Johnny Cage, die in ihren Kämpfen eine breite Palette an Moves einsetzen kann. Janet Cage wird im März 2024 ebenfalls als Teil des Kombat-Packs und separat erhältlich sein.

Peacemaker, der auch als Christopher Smith bekannt ist, wünscht sich von ganzem Herzen Frieden und ist bereit, dafür jeden zu töten. Im neuen Video fordert Peacemaker Liu Kangs neue Ära des Friedens heraus. Er ist mit einem Moveset ausgestattet, das die Waffenfertigkeiten des Charakters, seine typischen Helmfähigkeiten und seinen treuen, glatzköpfigen Handlanger Eagly umfasst. Dazu kommen seine legendären Tanzbewegungen und sein frecher Humor.

Mortal Kombat Krossplay und Testversion

Ferner wird ab dem 28. Februar die Krossplay-Funktion in Mortal Kombat 1 eingeführt. Diese ermöglicht es, sich in 1 vs. 1-Liga- und Freundschaftsspielen zu messen, Freunde zu privaten 1 vs. 1-Matches einzuladen und Ranglistenstatistiken auf allen unterstützten Plattformen einzusehen.

Vom 07. bis 10. März ist außerdem eine kostenlose Testversion von Mortal Kombat 1 verfügbar, in der die neuen Features ausprobiert werden können. Die zeitlich begrenzte Testversion beinhaltet den Zugriff auf die Hauptcharaktere und Kameo-Kämpfer, alle Online- und lokalen Mehrspielermodi, die Türme, den Story-Modus (nur Kapitel 1 und 2) und die Invasionen (nur Johnny Cages Villa).