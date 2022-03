MotoGP 22 mit origineller Erfahrung im Doku-Stil

Nach GRID: Legends versucht sich auch MotoGP 22 mit einer Gameplay-Erfahrung, die im Stil einer Dokumentation aufgebaut ist. Die legendärsten Fahrer, die besten Strecken und die bewegendsten Momente präsentiert man hier in der „NINE Season 2009“.

Dazu schlüpfen die Spieler in die Stiefel von Rossi, Pedrosa, Lorenzo, Stoner und vielen anderen und werden so zu den Protagonisten einiger ikonischer Momente in einer der besten Saisons in der Geschichte der MotoGP.

NINE Season 2009 verspricht dazu eine Mischung aus Gameplay und einer Dokumentation von Mark Neale, der für seine Arbeiten an den Dokumentarfilmen Faster, Faster & Faster (mit Ewan McGregor in der Hauptrolle), Fastest und Hitting The Apex bekannt ist, die er zusammen mit dem Oscar-Preisträger Brad Pitt produziert hat.

„NINE hat eine ähnliche Form angenommen wie die MotoGP-Saison 2009 selbst. Am Anfang war sich niemand sicher, wie es laufen würde, aber dann wurde es zu etwas Erstaunlichem. Diese Umsetzung war eine großartige Erfahrung. Ich denke, das Spielen wird es auch sein,“ so Mark Neale.

Dazu liegen 17 Grand Prix der Saison vor einem. Diese sind in Kapitel unterteilt und stecken voller Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Alle Inhalte der NINE Season 2009 sind zudem auch in den Modi Grand Prix und Championship verfügbar, welche es ermöglichen, ganze Rennen und Saisons als die ikonischen Fahrer der Saison 2009 an den Start zu gehen.

Die NINE Season 2009 bietet außerdem:

Alle Fahrer, die Motorräder und die Strecken der Saison 2009.

Mehr als 1 Stunde echtes Filmmaterial, voll mit Geschichten, Anekdoten und Interviews mit den Protagonisten der Rennen.

39 Herausforderungen, die die wichtigsten Momente der Saison genau wiedergeben. Jede Herausforderung zeichnet sich durch spezifische Ziele aus, die es zu erreichen gilt, wie z. B. die Verteidigung der Position gegen Angriffe eines Rivalen, das Erreichen einer bestimmten Position vor dem Ende des Rennens oder ein Kopf-an-Kopf-Duell mit einem sehr aggressiven Fahrer.

Mit jeder Herausforderung können zusätzliche Inhalte freigeschaltet werden, wie z.B. Helme und spezielle Lackierungen, die von den Protagonisten bei Heimrennen verwendet werden.

MotoGP 22 erscheint am 21. April 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Steam.